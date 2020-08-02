Из-за карантина: Бюджет Дружковки за полгода недополучил 18 миллионов

Городской бюджет Дружковки за I полугодие недополучил 18,2 млн грн. Такоевы последствия карантина, который в городе был введен в середине марта. Об этом сообщила начальник финансового управления горисполкома Ирина Трушина, передает «Дружковка на ладонях».

По итогам I полугодия текущего года в доход местного бюджета поступило 178,9 млн грн налогов, сборов и других обязательных платежей, или 91% от плана. Собственные поступления – 106,4 млн грн (95%), остальное – субвенции из областного и государственного бюджетов.

«На снижение показателей повлияло недополучение по налогу на доходы физических лиц. Вместо 83,3 млн грн в казну поступило 76,8 млн грн (92%). Также поступления по единому налогу составили 11,5 млн грн вместо 11,9 млн грн запланированных (97%)», – отметила Трушина.

По остальным составляющим собственных поступлений бюджета наблюдается превышение плана:

плата за землю – 11,2 млн грн (11,1 млн грн план);

акцизный налог – 3,7 млн грн (2,8 млн грн план);

другие налоги – 3,2 млн грн (2,4 млн грн план).

Что касается бюджетов поселков, входящих в состав Дружковского городского совета, то там наблюдается аналогичная картина. В казну Алексеево-Дружковки поступило 1,3 млн грн (при плане 1,4 млн грн), а Райского – 60 тыс. грн (план – 100 тыс. грн).