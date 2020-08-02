Россия использует перемирие для ротации своих войск на Донбассе, – Минобороны

В условиях введенного режима прекращения огня в «Л-ДНР» командование оперативной группировки российских оккупационных войск проводит ротацию подразделений. Таковы данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В то же время в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов работают комиссии 8-й армии Южного военного округа ВС РФ с целью контроля: