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Россия использует перемирие для ротации своих войск на Донбассе, – Минобороны

02.08.20 20:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В условиях введенного режима прекращения огня в «Л-ДНР» командование оперативной группировки российских оккупационных войск проводит ротацию подразделений. Таковы данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В то же время в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов работают комиссии 8-й армии Южного военного округа ВС РФ с целью контроля:

  • приема командных должностей новыми прибывшими кадровыми российскими офицерами;
  • проверки состояния и учета вооружения и военной техники внутренними комиссиями частей и подразделений;
  • устранения недостатков, выявленных в течение июля комиссиями минобороны, генштаба и Южного военного округа ВС РФ.

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