Штепа теперь упоминается в уголовном деле об убийстве офицера СБУ

В отношении экс-мэра Славянска Нели Штепы открыто еще одно уголовной производство. Теперь Штепу подозревают в убийстве офицера СБУ Геннадия Беличенко, которое было совершено 13 апреля 2014 года вблизи поселка Семеновка, что под Славянском. Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».

Данные об открытии уголовного производства 29 мая внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Как отмечается в выписке из ЕРДР, соучастником Штепы был российский офицер на тот момент возглавлявший армию «ополчения» Игорь Гиркин (Стрелков).

Еще одно уголовное производство против Штепы касается событий того же дня в Семеновке, когда офицерам СБУ были нанесены тяжкие телесные повреждения – по крайней мере троим. Один из пострадавших – сотрудник спецподразделения «Альфа» Андрей Дубовик, который получил огнестрельное ранение. Он признан потерпевшим по делу.

Как отметил адвокат Нелли Штепы Александр Шадрин, сообщение о подозрении его подзащитной не объявляли. «Говорить о том, что против Нели Штепы открыли уголовное производство по данному факту некорректно. Сообщение о подозрении в этом деле ей не предъявляли, каких сообщений по этим фактам она не получала. Каждый имеет право делать любые заявления. Мы не знаем содержание этих производств, не знаем в каком контексте там фамилия Штепы. Мы не знаем, почему они появились только сейчас, спустя более 6 лет после тех событий, – не связано ли это с намерениями Нели Штепы баллотироваться на должность городского головы Славянска. Расследование обстоятельств тех событий должны проводиться. Но этим источникам должны давать оценку следователь прокурор, судья, суд», – прокомментировал Шадрин «Вільному радіо».

Напомним, Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года и находилась в СИЗО Харькова, где слушалось ее уголовное дело. 20 сентября 2017 года решением суда Штепу освободили из-под стражи и отпустили под домашний арест. Слушание дела продолжается по сей день.

Находясь в СИЗО, Штепа была внесена в списки на обмен пленными, поданными со стороны «ДНР». СБУ предлагала ей участвовать в обмене, но Штепа категорически отказалась.

В ходе парламентских выборов 2019 года Штепа в Славянске представляла штаб партии «Оппозиционная платформа "За життя"».

Также экс-мэр Славянска заявила, что будет баллотироваться на пост Славянского городского головы на местных выборах 2020 года.