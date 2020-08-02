«Режим тишины» на Донбассе соблюдается, – штаб ООС

С начала введения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который начал действовать с 27 июля, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. В течение уходящей недели, было зафиксировано 14 редких неприцельных обстрелов (иногда одиночные выстрелы) со стороны незаконных вооруженных формирований. Все они носили провокационный характер. Об этом сегодня, 2 августа, сообщает штаб ООС.

Факты вооруженной провокации были зафиксированы как в районе ответственности оперативно-тактически группировки «Восток», так и «Север». Выстрелы в разные дни недели раздавались вблизи населенных пунктов Водяное, Пивденное, Шумы, Новолуганское, Новотошковское, Орехово, Луганское и Пески.

«Враг в основном применял стрелковое вооружение, хотя в некоторых случаях прибегал и к провокациям используя гранатометы», – говорится в сообщении.

В течение последних 7-ми дней на большинстве участков нарушений режима прекращения огня не было.

Как сообщалось ранее, СММ ОБСЕ с 27 июля зафиксировала 255 раз нарушений режима прекращения огня.