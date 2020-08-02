Помощь для «ДНР»: Международники обнародовали переговоры Аксенова и Гиркина (Аудио)

Международная следственная группа в рамках расследования крушения самолета рейса МН17 на Донбассе обнародовала переговоры, в которых фигурирует «глава» аннексированного Крыма Сергей Аксенов.

Согласно опубликованному расследованию, в июле 2014 года «помогать» наемникам РФ на Донбассе отправилась группа из Крыма, передает «Радио Свобода».

«(...) Владимир Иванович, да? – Да, слушаю вас. Это Владимир Иванович. – Мне дал телефон Аксенов. Сказал, что с Бортниковым согласованно. Я слушаю вас, да-да. Как вас зовут? (...) Как мне вам передать список желаемого? Мы завтра вылетаем в Ростов. У меня люди… Я сам из Симферополя», – говорится в первом фрагменте переговоров.

По данным группы расследователей Bellingcat, Владимир Иванович – заместитель главы пограничной службы ФСБ РФ генерал-полковник Андрей Бурлака. Звонил ему некий Сергей из Крыма, который со своими наемниками собирался на Донбасс. Сконтактировал их именно Сергей Аксенов по предварительному согласованию с директором ФСБ РФ Александром Бортниковым.

В середине апреля 2014 отряд Игоря Гиркина (Стрелкова) выходит из Крыма и идет на Донбасс. По словам самого Гиркина, в его группе есть Арсен Павлов (позывной «Моторола») – так он и оказался на востоке Украины. Они захватили Славянск, бои с украинскими военными за город продолжаются более двух месяцев. Гиркин просит о помощи. И именно у Сергея Аксенова, но через его помощника. Об этом идет речь во втором фрагменте:

«Игорь, поздравляю, это Михаил. Ты меня помнишь – помощник "Первого". – Да, слушаю. – Меня вот Сергей привез, сказал, что вы хотите выйти на связь, какую информацию дать. – (...) Если не будет решен [вопрос] с российской помощью, с воздушным прикрытием, и хотя бы чтобы с поддержкой артиллерии, то не удержать нам восток. ... Нам нужна противотанковая артиллерия, нужны танки, нужны нормальные ПВО. ПЗРК мы уже не можем обойтись».

«Первый» – это, очевидно, Сергей Аксенов. Его помощник Михаил, который разговаривал с Гиркиним, – возможно, уроженец Джанкоя Михаил Шеремет. В 2014 году он – первый заместитель Аксенова, сейчас его называют в России и в Крыму «депутатом Госдумы России» (он «представляет» аннексированную территорию Крыма в нижней палате парламента России).

В международной Совместной следственной группе заявили, что контакт Гиркина с Аксенов летом 2014 года – еще одно доказательство, что Россия поставляла свое оружие и военных на Донбасс. Этот же разговор внес в дело MH17 руководитель Департамента уголовных расследований Национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен.

«Мы знаем из нашего расследования, что подозреваемый Гиркин контактировал с Сергеем Аксенов, российским лидером Крыма, назначенным российским правительством. Украинский полуостров был аннексирован Российской Федерацией весной 2014 года. Гиркин разговаривал с одним из сотрудников Аксенова 8 июня 2014 года. В этом разговоре Гиркин просит военной поддержки со стороны России, в частности, хорошую зенитную систему с подготовленным персоналом», – сказал он.

8 июня 2014-го Аксенов и Гиркин по телефону общаются лично. Гиркин просит военной помощи, говорит, что без нее НВФ «ДНР» потеряют рынки сбыта, то есть территории, захваченные на Донбассе.

«"Первому" даю. – Здорово, Гор. – Привет. Желаю здоровья. – (...). Но ты понимаешь ситуацию? – Понимаю, Игорь, ситуацию, послушай. Я ее во вторник так и описал. Что если мы не начнем определенные вещи, я был там, где надо быть. ... Я описал картину, если мы не сделаем конкретные ситуации, такие-то и такие-то, то мы потеряем там вот эти все рынки сбыта. – Ну мы потеряем все. Они просто раздолбают все. – Я же тебе говорю, потеряем рынки сбыта».

Члены НВФ «ДНР» на Донбассе должны докладывать непосредственно Аксенову. Об этом говорится в переговорах, перехваченных и распространенных СБУ, в разговоре Гиркина с российским бизнесменом Константином Малофеевым. По данным российских СМИ, он финансировал аннексию Крыма и частично группировки «ДНР».

«(...) Здравствуйте, Константин Валерьевич. ... Наша группа расстреляла три автомобиля VIP-класса, в которых они передвигались. Уничтожили и охрану, и всех, кто внутри находился, почти всех. – Аксенову доложили? – Нет, еще не докладывали, мне еще не удалось с ним связь установить. Поэтому, если с ним возможность связь установить ... – Хорошо, хорошо, звоните тогда ему. Я с ним встречаюсь завтра здесь, он прилетает завтра вечером, мы с ним поговорим, но постарайтесь сами ему дозвониться и сообщить».

О роли Аксенова в 2014 году на Донбассе Гиркин рассказывал в начале июля в интервью российскому журналисту Андрею Караулову. «В Крыму поддерживал Малофеев Константин Валерьевич. В Донецке он был против. ... Он был против, так как считал, что на Крыму стоит остановиться. На тот момент Аксенов поддерживал практически полностью. Деньги у него уже у самого были. – И денег не дал на снаряжение и поход ваш на Донбасс? – Мне было уже не нужно. На тот момент Аксенов поддерживал практически полностью. Деньги у него уже у самого были».

О том, что НВФ «ДНР» на востоке Украины нужна «помощь», Сергей Аксенов говорил публично в 2014 году.