В 8 раз дороже рынка: В Дружковках детям-сиротам хотят купить «золотое» жилье

Власти Дружковки намерены запросить из областного бюджета субвенцию в размере 7,8 млн грн для приобретения квартир 18 детям-сиротам. Стоимость одной квартиры составит в среднем 422 тыс. грн, что в 6-8 раз дороже реальной рыночной цены в городе, передает «Дружковка на ладонях».

В своих расчетах члены комиссии Дружковского горсовета ссылаются на приказ Министерства развития громад и территорий Украины от 26.06.2020 №151 «О показателях опосредованной стоимости строительства жилья по регионам Украины», согласно которому 1 кв. метр жилья в Донецкой области стоит 13 612 грн. При определении стоимости жилья члены комиссии использовали формулу (31 + (10 × Ni)) × Вг × Км, где:

31 – это 31 кв. м общей площади квартиры на 1 ребенка-сироты;

(10 × N и): 10 – дополнительные 10 кв. м жилой площади на каждого ребенка с инвалидностью, Ni – количество детей с инвалидностью;

Вг – стоимость (грн) 1 кв. м общей площади жилья для населенного пункта по месту нахождения ребенка на квартирном учете;

Км – коэффициент увеличения предельной стоимости 1 кв. м общей площади жилья для отдельных городов.

Стоимость 1 кв. метра общей площади жилья в населенном пункте по месту нахождения ребенка на квартирном учете исчисляется в соответствии с нормативно-правовыми актами Минрегионов.

Таким образом, предельная стоимость жилья на одного ребенка составляет 421 972 грн, а на одного ребенка с инвалидностью – 558 092 грн.

В предыдущие годы детям-сиротам жилье также приобреталось за бюджетные средства. Однако для этого ремонтировались бесхозные квартиры и закупалась мебель. На работы по одной квартире тратилось до 200 тыс. грн. Также практиковалось приобретение жилья. К примеру, в 2018 году на 3 квартиры было выделено 305 тыс. грн (т.е. в среднем 102 тыс. грн).

В случае, если детям-сиротам действительно выделят по 422 тыс. грн на приобретение жилья, то им придется постараться найти однушки в Дружковке по такой цене, поскольку таких цен в городе попросту нет. Однокомнатные квартиры здесь без проблем можно приобрести за 50-70 тыс. грн. А вот за 15 тысяч долларов реально найти жилье в областных центрах.