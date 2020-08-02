Прежний идет в «Зарю»: ФК «Мариуполь» возглавил новый тренер

Футбольный клуб «Мариуполь», уступивший в финале плей-офф УПЛ путевку в Лигу Европы «Колосу», следующий сезон начнет с новым главным тренером. После отставки Александра Бабича, который будет назначен главным тренером луганской «Зари», его преемником в «Мариуполе» стал Остап Маркевич, передает Meta-ratings.

42-летний Остап Маркевич уже прибыл в Мариуполь и сегодня, 2 августа, познакомился с командой, проведя с ней первую тренировку. При этом ожидается, что официально о том, что Маркевич-младший возглавит азовский клуб, будет объявлено 3 августа.

Помощниками Остапа Маркевича станут тренеры, которые работали с ним в тренерском штабе «Черноморца».

Отметим, что Маркевич начинает работу в «Мариуполе» с серьезными кадровыми проблемами. Команду уже покинули Руслан Фомин, Валерий Федорчук, Сергей Яворский, Игорь Тищенко. Также близки к уходу Павел Полегенько, Вячеслав Чурко и Вячеслав Танковский. Кроме этого, закончилась аренда у еще шестерых игроков, права на которых принадлежат «Шахтеру». Это Дмитрий Топалов, Алексей Кащук, Максим Чех, Данил Игнатенко, Виктор Корниенко и Игорь Кирюханцев.

Напомним, что Остап Маркевич ранее возглавлял «Агробизнес» и «Черноморец», а до этого работал в Испании.