Настоящий грузинский лаваш: Предприниматель из Доброполья поделился секретами успеха (Фото)

Владелец сети заведений быстрого питания «Чито Гврито» Гега Мампория живет в Украине 8 лет. 6 из них – в Доброполье (Донецкая обл.). Сюда он переехал из Донецка в 2014-м после начала вооруженного конфликта. Именно в его заведениях добропольцы теперь покупают душистые хачапури и настоящий грузинский лаваш. Об этом сообщает Dobronews.city.

Большая часть выпечки в «Чито Гврито» адаптирована под вкусы украинцев. Предприниматель отмечает: некоторые рецепты родились прямо здесь, в кухне его первого заведения.

«На Кавказе очень любят острую пищу и пряности, там к этому привыкли. Здесь у людей другие предпочтения: меньше соли, остроты, также мы исключили часть зелени, хотя в традиционных рецептах ее много. В Доброполье впервые начали готовить сладкую выпечку, здесь люди любят с горячими напитками что-нибудь сладенькое съесть. В Грузии такого нет», – улыбается владелец «Чито Гврито».

Единственное, что в сети производят по неизменному рецепту – это грузинский лаваш. Здесь его выпекают в специальной печи, тандыре: это кирпичный колодец, к внутренним стенкам которого лепят заготовки из теста. Там при температуре 250 градусов они запекаются до золотистой корочки.

Гега Мампория объясняет, что печь – модернизированная, электрическая. Но принцип работы тот же – яйцевидная форма помогает теплу равномерно циркулировать внутри печи. Лаваш выпекается всего за 15 минут.

Сейчас заведений сети «Чито-Гврито» 5: 3 в Доброполье и 2 в Покровске. Гега постоянно контролирует рабочей процесс: мясо и другие продукты для сети он выбирает самостоятельно, это нужно делать каждый день. Предприниматель большое значение придает свежим продуктам, ведь это – залог доверия покупателей.

«Все, что закупили утром, используем за один рабочий день. На следующий день снова едем за продуктами… Я сам очень люблю готовить, это – мое самое большое увлечение», – делится житель Доброполья.

Он много времени проводит на кухне. Мужчина собственноручно производит грузинскую выпечку и учит новых сотрудников тонкостям приготовления.

Бизнес занимает почти все время у предпринимателя. Кроме закупки продуктов и работы на кухне, в течение дня он посещает все заведения сети и проверяет работу сотрудников. «Фактически я работаю 24/7. В этой области нет такого понятия, как выходной в классическом смысле, ведь самая большая нагрузка в учреждениях именно в праздничные и выходные дни, тогда кухня работает круглосуточно», – рассказывает Гега Мампория.

Также мужчина советует: если вы имеете бизнес, то втягивайтесь во все процессы производства, так как эффективный руководитель должен знать каждый аспект работы своего предприятия, чтобы в случае необходимости встать на место любого сотрудника.