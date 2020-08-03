Представляю, как это будет бесить Грызлова: Фесенко о назначении Кравчука руководителем ТКГ

Назначение первого президента Украины Леонида Кравчука главой делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе существенно ничего не меняет в переговорном процессе, но привнесет в него свою «изюминку». Такое мнение выразил политолог Владимир Фесенко в своем Facebook.

«О назначении Л. Кравчука руководителем украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Существенно это ничего не меняет. Главным содержательным переговорщиком будет, как и все последние месяцы, Алексей Резников. А Леонид Макарович будет выполнять прежде всего статусную роль, но может привнести в переговоры свою особую стилистику – тягучую, несколько флегматичную, с украинской хитринкой. Представляю, как это будет бесить Грызлова», – написал Фесенко.

Напомним, 28 июля стало известно, что Леонид Кучма прекратил работу в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. 30 июля стало известно, что первый президент независимой Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ.