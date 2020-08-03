Что будет с инфляцией в Украине до осени: Мнение экспертов

Наступивший III квартал 2020 года будет для Украины нетипичным с точки зрения инфляции. Традиционной летней дефляции не ожидается, цены будут расти, причем быстро. Такое мнение выразили эксперты в комментарии «Сегодня».

По прогнозам директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, инфляция в июле-сентябре составит 1,5%, а по прогнозам экономистов Олега Пендзина и Александра Охрименко – 3%.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что в новом маркетинговом году (начинается с 1 июля) зерно будет стоить намного дороже, чем в прошлом, так как, по прогнозам мировой продовольственной организации (ФАО), в мире в этом году ожидается недостаток продовольствия. Это повлияет и на цены в Украине.

«Из-за сложных климатических условий как в мире, так и в Украине, урожай соберут намного меньше при неизменном спросе на продукты питания – очевидно, что цены из-за этого тоже начнут расти. Прекратится снижение цен на курятину, так как постепенно на нее восстанавливается спрос, будут расти цены и на яйца. Карантин не позволит агропрому и перерабатывающим предприятиям в агросекторе достичь даже прошлогоднего уровня выпуска продукции», – уверен Пендзин.

Не видит летней дефляции и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Очевидно, что овощи борщевого набора к октябрю подешевеют, отыграв рост цен на треть во втором квартале, но не более, а именно они всегда были драйвером летней дефляции. Могут и дальше дешеветь куриные тушки, свинина, молоко и сливочное масло, но незначительно, на несколько процентов. Цены на хлеб, сахар, муку практически не изменятся. Не вырастет, но и не упадет аренда жилья. Продолжится рост цен на лекарства и на топливо», – анализирует Охрименко.