На Донетчине не выявили ни одного нового больного коронавирусом, – Кириленко (Карта)

За воскресенье, 2 августа, в Донецкой области не выявлен ни один новый больной коронавирусной болезнью. Об этом сегодня, 3 августа, на своей странице в Facebook сообщил руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Кириленко напомнил, что, согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на этой неделе Донецкая область будет иметь статус зеленой зоны.

Это означает, что в области и в дальнейшем будут действовать ограничения адаптивного карантина:

в общественных зданиях необходимо находиться в масках или респираторах;

во время проведения массовых мероприятий следует соблюдать расстояние: не более 1 человека на 5 кв. метров;

перевозки пассажиров разрешены только на местах для сидения;

наполненность залов в кинотеатрах должна составлять не более 50%.

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 898 случаев COVID-19, из них: