На Донетчине не выявили ни одного нового больного коронавирусом, – Кириленко (Карта)

За воскресенье, 2 августа, в Донецкой области не выявлен ни один новый больной коронавирусной болезнью. Об этом сегодня, 3 августа, на своей странице в Facebook сообщил руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
Кириленко напомнил, что, согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на этой неделе Донецкая область будет иметь статус зеленой зоны.
Это означает, что в области и в дальнейшем будут действовать ограничения адаптивного карантина:
- в общественных зданиях необходимо находиться в масках или респираторах;
- во время проведения массовых мероприятий следует соблюдать расстояние: не более 1 человека на 5 кв. метров;
- перевозки пассажиров разрешены только на местах для сидения;
- наполненность залов в кинотеатрах должна составлять не более 50%.
Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 898 случаев COVID-19, из них:
- выздоровели – 676 человек;
- на лечении – 210 пациентов;
- летальных случаев – 12.