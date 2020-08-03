RU
Все новости

На Донетчине не выявили ни одного нового больного коронавирусом, – Кириленко (Карта)

03.08.20 09:24
Работа медиков при пандемии
Работа медиков при пандемии / Фото: radiosvoboda.org

За воскресенье, 2 августа, в Донецкой области не выявлен ни один новый больной коронавирусной болезнью. Об этом сегодня, 3 августа, на своей странице в Facebook сообщил руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Кириленко напомнил, что, согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на этой неделе Донецкая область будет иметь статус зеленой зоны.

Это означает, что в области и в дальнейшем будут действовать ограничения адаптивного карантина:

  • в общественных зданиях необходимо находиться в масках или респираторах;
  • во время проведения массовых мероприятий следует соблюдать расстояние: не более 1 человека на 5 кв. метров;
  • перевозки пассажиров разрешены только на местах для сидения;
  • наполненность залов в кинотеатрах должна составлять не более 50%.

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 898 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 676 человек;
  • на лечении – 210 пациентов;
  • летальных случаев – 12.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк