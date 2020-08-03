В Донецке собираются готовить «офицеров» для «ДНР» и «ЛНР»

В «ДНР» в «Донецком высшем общевойсковом командном училище» собираются готовить «офицеров» для «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, передают местные интернет-ресурсы.

«Мы много провели совещаний и видим, что абсолютно точно у нас есть необходимость воспитывать свои местные, профессиональные военные кадры», – уверяет Пушилин.

«Принято решение, что ДонВОКУ будет наполняться дополнительно профессиональными кадрами. Военное училище будет воспитывать офицеров для двух республик», – утверждает «глава ДНР».

Также он заявил, что для этого есть соответствующая база.

Напомним, в «ЛНР» расширяют военизированное воспитание детей.

Также сообщалось, что во время полевых сборов в Харцызске школьников учили воевать, а в Седово проходят тематические «военно-полевые» сборы участников движения «Молодая Гвардия – Юнармия», где детей учат стрелять и помогать раненым.