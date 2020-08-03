Можно гнать на разборку: В «ДНР» водители обсуждают условия оформления «страхового полиса»

В «ДНР» «страховой полис» ОСАГО можно оформить в отделениях «Почты Донбасса». Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Для заключения договора ОСАГО необходимо предоставить следующие документы: документ, удостоверяющий личность (оригинал + копия всех заполненных страниц, включая титульную); ИНН (оригинал + копия); документ о регистрации транспортного средства (оригинал + копия); водительское удостоверение страхователя (оригинал + копия) и копии водительских удостоверений всех допущенных лиц к управлению транспортным средством (до 4 водителей). Если страхователь не является владельцем транспортного средства он должен предоставить копию паспорта и ИНН владельца, либо действующую доверенность», – сообщают в «ДНР».

«Количество отделений почтовой связи по предоставлению услуги заключения договора ОСАГО будет увеличиваться, и в сентябре 2020 года составит более 150 отделений», – уверяют в «республике».

В местных пабликах в соцсетях на эту новость бурно отреагировали водители Донецка.

В частности, людей беспокоит, что для оформления «полиса» требуется масса документов и копий. «Зашибись. При Украине показал техпаспорт – через 5 минут выписали страховку, а тут... Пипец. Я не удивлюсь, если украинские паспорта будут недействительны… Офигевшие рожи, с чего нужно предоставлять такое количество ксерокопий документов! Наверное, контора полиции, раз требуют паспорт, ИНН, права. Беспредел полный!», – пишут люди.

Также водители пишут о том, что, когда Донецк был подконтролен украинской власти, страховку можно было оформить буквально на каждом углу. «Выдавались – дело пяти минут, на каждом перекрестке страховщики стояли. К сожалению, пирамида МММ устроена гораздо сложнее… На каждом углу делали по одному техпаспорту, остальные данные вносил страховщик в процессе заполнения договора. Дело 5-15 минут было», – пишут местные жители.

Отмечают жители Донецка и то, что автовладельцам, которые выезжают на подконтрольную украинским властям территорию или в РФ, приходится платить не один раз. «Отлично, чтобы выехать в РФ, оформляем ОСАГО – примерно 10 тыс. руб. (4 тыс. грн по местному курсу на 3.08.2020 – ред.), чтобы выехать в Украину – КАСКО, примерно 500 грн, чтобы ездить в ДНР – местная страховка... Сколько?? Кучеряво живем, товарищи!», – перечисляют автовладельцы.

Не верят дончане и в выплаты в случае ДТП.

«Судя по количеству ДТП, компания либо прогорит на выплатах, либо обогатится на лохах… А выплаты в случае ДТП кто выплатит? Голопопые частные страховые? Развод очередной… Давайте уже обязательное страхование на людей сделаем, чтобы без страховки на улицу не выходили, зато, я уверен на все 100, что они не будут платить по этим страховкам. Деньги на ветер, ни дорог, ничего нет, одна полиция, что общается как с быдлом и штрафы за не пристегнутый ремень выписывает… А за выплатами по ДТП тоже на почту идти?... На ДТП почтальоны выезжать будут», – делятся мнениями люди.

«Бедные работники почты, им еще страховок не хватало», – сочувствуют дончане сотрудникам почты.

Очень многих интересует вопрос, что делать, если нет возможности принести документы владельца авто. «Если хозяина нет, то как получить страховку?... А если владелец авто находится в Украине?... А если я, по свидетельству о регистрации, не являюсь владельцем и хозяина нет, тогда можно гнать на разборку?... Мне хозяина через "жди меня" что ли искать?... И что мне, машину теперь на разборку отдать, я понятия не имею, где ее хозяин… Машина по ТП, хозяина нет, что делать?», – задаются вопросом автолюбители.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» всех автовладельцев обязали оформить «полис ОСАГО» до 1 августа.

Напомним, в «ДНР» появилась страховая компания, которая будет выдавать «полисы ОСАГО».

Ранее сообщалось, что на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области «вступил в силу» «закон» «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Также в «республике» назвали тарифы.