За сутки COVID-19 в Украине заболели 990 человек

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 990 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 3 августа, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 990 человек. Из них 91 ребенок, а также 44 медработника. Были госпитализированы 158 человек. Зафиксированы 13 летальных случаев. При этом выздоровели 333 пациента. В целом за все время пандемии заболели 73 158 человек. Из них 5 163 – дети и 8 799 медработники. При этом в целом выздоровели 39 876 человек. Летальных случаев – 1 738», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы во Львовской (138) и Ивано-Франковской (119) областях, а также г. Киеве (102).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 898 случаев COVID-19, в Луганской – 128 случаев.