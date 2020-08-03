Вообще «забили»: В Донецке показали, кто ездит в маске в автобусах и троллейбусах (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке люди полностью игнорируют масочный режим в транспорте. Об этом сообщила местная жительница Майя Пирогова.

В транспорте, по ее словам, вообще «забили» на масочный режим. «На остановке в масках – никого. В маршрутках в масках – никого. Посмотрите, как наш народ соблюдает масочный режим», – сообщила Пирогова.

Дончанка рассказала, что, когда она подошла к остановке, подъехал троллейбус, и в нем не было никого в маске.

На остановке жительница Донецка решила подождала маршрутки.

В маршрутке №32 не оказалось ни одного пассажира в маске, без нее был и водитель. Такая же ситуация – и в автобусе №14. «Ну хоть один – неа, никого», – прокомментировала дончанка.

В маршрутке №23 также не было людей в масках. Чуть позже к остановке подъехал еще один троллейбус, и в нем был один пассажир в маске.

Пирогова зашла в магазин рядом с остановкой. В магазине на входе стоял охранник в маске, у иных сотрудников и покупателей также имелись средства защиты.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube