Сводка из зоны ООС за 2 августа: Версии сторон конфликта (Карта)

За сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 2 обстрела. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает пресс-центр штаба ООС.

На участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

За прошедшие сутки были совершены 2 провокационных выстрела со стороны НВФ: из автоматического станкового гранатомета вблизи населенного пункта Пивденное и неподалеку Красногоровки.

Украинские воины в ответ на провокационные действия противника огонь не открывали.

С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений обстрелы со стороны НВФ не зафиксированы.

В «ДНР» заявляют, что «украинские военные со своих позиций в районе Авдеевки 2 августа вечером дважды открыли огонь. В 21:00 и 21:15 фиксировалась бесприцельная стрельба из стрелкового оружия».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.