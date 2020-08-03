ПЦР-тест отрицательный: Мэр Славянска выздоровел от COVID-19

Славянский городской голова Вадим Лях прошел еще одно тестирование на наличие коронавируса COVID-19, и тест показал отрицательный результат. Об этом Лях сообщил на своей странице в Facebook.

«Хорошая новость. В среду сдал тесты, а в пятницу получил ответ. ПЦР – отрицательный. Перевели с первого этажа инфекционного отделения (лечат от пневмонии больных короновирусом) в обычное отделение. В понедельник (3 августа, – ред.) выписывают для дальнейшего лечения в Славянске. Будьте здоровы. Берегите себя», – написал Лях 2 августа.

Напомним, 23 июля Славянский городской голова Вадим Лях сообщил, что инфицирован коронавирусом COVID-19, позже он был госпитализирован с пневмонией. Часть контактных с заболевшим мэром работников городского совета проверили на коронавирус, пока результаты у всех отрицательные.