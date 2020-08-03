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COVID-19 заблокировал доступ к пенсиям на неподконтрольном Донбассе, – Human Rights Watch

03.08.20 10:34
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Ограничительные меры из-за COVID-19 заблокировали доступ к пенсиям на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса. Об этом заявила правозащитная организация Human Rights Watch (HRW), пишет «Радио Свобода».

В организации считают, что ограничения вызывают чрезвычайные трудности для людей старшего возраста, которые все еще должны пересекать блокпосты каждые 60 дней, чтобы забрать свои пенсии.

«Связанные с пандемией ограничения сделали плохую ситуацию еще хуже, почти полностью отрезав доступ к пенсиям и обрекая многих пожилых людей на борьбу за то, чтобы оплатить даже базовые продукты питания», – заявила исследовательница HRW в Европе и Центральной Азии Лора Миллс.

Она считает, что пандемия должна подтолкнуть украинскую власть немедленно найти постоянные решения, чтобы пенсионеры могли получать свои пенсии более легко.

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