В «ЛНР» от коронавируса выздоровели 586 человек

В «ЛНР» медики зарегистрировали 614 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 3 августа, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Всего по состоянию на 09:00 3 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в ЛНР – 614», – уверяют в «ЛНР».

«Выписаны полностью выздоровевшие и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 586 человек. За прошедшие сутки летальные исходы не зарегистрированы. С начала пандемии умерли 15 человек», – добавляют в «республике».