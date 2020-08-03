До сих пор не выплачена зарплата: Блогер рассказал о буднях медиков в Горловке

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) после карантина открылось онкохирургическое отделение в онкодиспансере. При этом медикам не платят зарплату. Об этом в своем Telegram-канале сообщил местный житель Егор Воронов.

«О буднях горловских медработников. 30 июля открылось онкохирургическое отделение городского онкологического диспансера г. Горловки. Как я писал ранее, оно было закрыто примерно две-три недели назад на карантин в связи с ограничительными мерами, введенными для противодействия COVID-19», – написал Воронов.

«И здесь же отмечу, что работникам медицинских учреждений Горловки, которые находятся в республиканском подчинении, до сих пор не выплачена заработная плата. Да-да, на момент 2 августа», – добавил он.