На Донетчине зарегистрировано более 150 пропавших без вести военнослужащих

В Донецкой области в течение 2014-2020 годов зарегистрированны уголовные производства касательно пропавших без вести 157 военнослужащих. Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Донецкой области в ответ на информационный запрос УНН.

«Проведенной проверкой установлено, что в течение 2014-2020 годов, следственными подразделениями ГУНП в Донецкой области зарегистрировано уголовные производства по фактам исчезновения 157 военнослужащих; зарегистрировано сообщений о гибели 1154 военнослужащих...», – говорится в ответе на запрос.