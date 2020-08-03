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На Донетчине зарегистрировано более 150 пропавших без вести военнослужащих

03.08.20 10:56
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области в течение 2014-2020 годов зарегистрированны уголовные производства касательно пропавших без вести 157 военнослужащих. Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Донецкой области в ответ на информационный запрос УНН.

«Проведенной проверкой установлено, что в течение 2014-2020 годов, следственными подразделениями ГУНП в Донецкой области зарегистрировано уголовные производства по фактам исчезновения 157 военнослужащих; зарегистрировано сообщений о гибели 1154 военнослужащих...», – говорится в ответе на запрос.

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