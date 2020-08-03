Сын меня спас: Избитая в поезде «Мариуполь – Киев» женщина рассказала о пережитом

Анастасия Луговая, которую в поезде «Мариуполь – Киев» жестоко избил и пытался изнасиловать мужчина, заявила, что ее жизнь спас сын. Благодаря слезам ребенка молодой матери удалось сбежать. Об этом сегодня, 3 августа, пострадавшая женщина написала в своем Facebook

Анастасия рассказала, что для нее главное было оградить сына от нападавшего.

«Самым главным было для меня: вывести (я не знаю, как его называть, для меня-это не человек, а сущность) вывести его из купе, где был сын. Когда он завел меня в свое купе, увидев нож, я поняла, что не выйду отсюда, а после того он убьет сына, чтоб не плакал. Но сын меня спас! Он стал плакать и звать меня. Эта сущность не хотела меня отпускать, говорил, что "сейчас все сделаем и пойдешь". Но я пошла на хитрость, убедив его, что ребенок сейчас всех разбудит и ничего не получится тогда сделать», – написала пострадавшая.

Мужчина отпустил Анастасию, угрожая ее найти, если она не вернется. По мнению Луговой, нападавший действовал по отлаженной схеме.

«Он бьет девушку с самого начала, тем самым запугивает. Она соглашается на все, лишь бы не бил. Дальше звучат фразы: "будь умничкой, иначе сделаю хуже". Девушка делает все, боясь боли», – написала Анастасия.

Луговая уверена, что она не первая жертва нападавшего, который ранее просто оставался безнаказанным.

«Мразота издевается, как хочет, бьет сильнее, ведь только от этого эрекция и удовольствие. А по приезду в Киев оставляет полуживую или мертвую в купе, можно прикрыть – будто спит. Сам – просто выходит. А жертву обнаружат, когда все выйдут. И даже не поймут кто это сделал. Ведь мразота ехал без билета. Он останется безнаказанным и будет ждать следующей ночной поездки», – подытожила Анастасия.

Фото: Facebook Анастасии Луговой

Как сообщалось ранее, в поезде «Мариуполь – Киев» ранним утром 31 июля мужчина при ребенке жестоко избил молодую женщину и пытался ее изнасиловать. Нападавшего задержали. Как сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Facebook, ранее мужчина трижды привлекался к уголовной ответственности. Позднее стало известно, что суд взял напавшего на Анастасию Луговую мужчину под арест.