Фонд Рината Ахметова передал аппарат ИВЛ Жовковской райбольнице

Центральная районная больница Жовквы (Львовская обл.) получила современный аппарат искусственной вентиляции легких от Фонда Рината Ахметова и ДТЭК. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Ринат Ахметов выделил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в рамках проекта Фонда "Борьба с COVID-19 в Украине". Нашим медикам передается 200 современных аппаратов искусственной вентиляции легких. Проект "Борьба с COVID-19 в Украине" стал частью программы Фонда "Ринат Ахметов – Cпасение жизней"», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

По словам генерального директора ДТЭК «Западэнерго» Олега Таращука, с начала эпидемии коронавируса Львовская область получила от Фонда уже 16 современных аппаратов ИВЛ высокого класса.

«Мы искренне уверены, что только совместными усилиями представителей общества, бизнеса и власти мы способны помочь нашей стране в решении тех вопросов, которые стоят перед ней в этой чрезвычайной ситуации», – отметил Олег Таращук.

В свою очередь главврач больницы Игорь Шевцов отметил важность помощи для медиков региона.

«В Украине много богатых людей, но единицы являются меценатами. Один из них – Ринат Ахметов. Мы благодарны за помощь. У нас есть много квалифицированных врачей, а когда еще и такое современное оборудование, это в десятки раз повышает качество врачебного труда. От коллектива больницы благодарю Фонд Рината Ахметова. Пусть наша медицина будет одной из лучших в мире», – подчеркнул Шевцов.

К его словам присоединился замглавы Львовского облсовета Богдан Гагалюк: «Только голыми руками и профессионализмом врачей эпидемию не одолеть. Поэтому очень позитивно, что Фонд Рината Ахметова помогает. Благодаря его оборудованию медики вооружены для борьбы с бедой. И это оборудование будет работать, помогать людям и в дальнейшем».

Борьба с COVID-19 в Украине» – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда «Ринат Ахметов – Спасение жизней». По личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект «200 скорых для Украины». Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих «скорых» задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.