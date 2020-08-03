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В «ДНР» в больницах с COVID-19 лежат 200 человек

03.08.20 12:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» не выявили ни одного нового случая заболевания коронавирусом, так как 2 августа исследования не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает пресс-центр «минздрава ДНР».

Всего по состоянию на 10:00 3 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 1785:

  • на лечении – 843 пациента,
  • выздоровели – 836 человек,
  • летальных случаев – 106.

Также в «ДНР» уверяют, что с подтвержденным диагнозом COVID-19 в условиях стационарных отделений находятся 200 человек и 643 человека на амбулаторном лечении; находятся на обсервации – 448 человек.

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