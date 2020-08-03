Женщина приехала из «ЛНР»: На Луганщине выявили новый случай коронавируса (Карта)

На Луганщине за минувшие сутки выявили один новый случай заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«В течение выходных дней в Луганской области подтвержден 1 случай инфицирования COVID-19. Жительница временно оккупированной территории приехала в Северодонецк и после тестирования для прекращения самоизоляции получила положительный результат», – отметили в центре.

Таким образом, по состоянию на 3 августа в Луганской области подтверждены 129 случаев коронавирусной болезни, из них: