В «ЛНР» расчищают площадки для размещения новых КПП

В «ЛНР» специалисты расчищают площадки для размещения КПП в районе Счастья и Золотого. Об этом сегодня, 3 августа, сообщают местные интернет-ресурсы.

«При содействии подразделений народной милиции ЛНР, представителей СЦКК, МЧС ЛНР и международных наблюдателей ОБСЕ сотрудниками многопрофильной компании "Спецпромсервис" и строительной организации "Строитель-ЛТД" проводились работы по расчистке лесонасаждений и распланировке строительных площадок пунктов пропуска "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое"», – уверяют в «ЛНР».

Напомним, что с 2014 года в Луганской области действует только один КПВВ, пеший – в Станице Луганской.

Ранее сообщалось, что на заседании гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске 12 февраля договорились подготовить проект дорожной карты открытий КПВВ в Золотом и Счастье (Луганская обл.). КПВВ «Золотое» будет автомобильным, «Счастье» – пешеходным.