Идея пугает: Экономист прокомментировал предложения Кравчука для Донбасса

Политическая ситуация в России в ближайшее время не изменится, Украине нужно помнить об этом. Такое мнение выразил экономист Андрей Длигач в эфире телеканала «Украина 24».

«Россия позволит себе держать такую ситуацию еще годы. И надеяться на скорую демократизацию России, на смену Путина и изменение внешней политики не приходится. Украина должна иметь свою стратегию», – сказал он.

По его словам, делать свободные экономические зоны на Донбассе сейчас нельзя.

«Пугает идея возвращения свободных экономических зон (в Луганскую и Донецкую области, – ред.). Именно эта идея Леонида Макаровича в начале 1990-х годов привела к формированию олигархата в Украине, доминированию российского капитала. Я пока не вижу позитива в таких решениях. Любые экономические преференции возможны только при высочайшем уровне судов, регуляторной политики. В украинских условиях это пока невозможно», – сказал он.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук назвал свои первоочередные шаги в составе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.