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В полиции рассказали, сколько идентифицировали погибших на Донетчине военных

03.08.20 12:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области в период с 2014 по 2020 год идентифицировали более 40 погибших неопознанных военнослужащих. Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Донецкой области в ответ на информационный запрос УНН.

«Проведенной проверкой установлено, что в течение 2014-2020 годов следственными подразделениями ГУНП в Донецкой области зарегистрированы уголовные производства по фактам безвестного исчезновения 157 военнослужащих; зарегистрировано сообщений о гибели 1 154 военнослужащих. Из числа начатых уголовных производств по фактам обнаружения неопознанных трупов в течение указанного периода идентифицированы 43 личности военнослужащих», – говорится в ответе на запрос.

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