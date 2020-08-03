В Украине растет количество переселенцев из Донбасса и Крыма: Новые данные Минсоцполитики

В Украине по состоянию на сегодня, 3 августа, учтены 1 млн 450 тыс. 798 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по состоянию на 15 июля были учтены 1 млн 449 тыс. 415 переселенцев. Соответственно, число зарегистрированных ВПЛ за две недели увеличилось на 1 383 человека.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ: