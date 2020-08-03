На КПВВ «Станица Луганская» задержали женщину с большим количеством таблеток психотропного действия

В контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» у 49-летней женщины пограничники обнаружили более 700 таблеток психотропного действия. Ее передали сотрудникам Нацполиции, сообщает Госпогранслужба Украины.

Инцидент произошел 1 августа.

«В контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" прибыла 49-летняя гражданка Украины, которая направлялась с временно оккупированной территории. При осуществлении контрольно-проверочных мероприятий пограничники Луганского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили препараты психотропного действия в количестве 740 таблеток», – говорится в сообщении.

Пограничники направили в соответствующие правоохранительные органы сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 309 УК «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта».