Десятки тысяч кустов: На Донетчине уничтожили плантацию конопли

На Донетчине полицейские совместно с пограничниками ликвидировали плантацию конопли. Более 23 тыс. кустов конопли были замаскированы на поле среди кукурузы неподалеку пос. Демьяновка в Мангушском районе области. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области.

«Посев ликвидирован. Отобранные образцы растений изъяты и направлены для проведения экспертного исследования. Полиция устанавливает владельца насаждений и причины по которым растение оказалась на поле», – сообщили в полиции.