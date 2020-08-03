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Десятки тысяч кустов: На Донетчине уничтожили плантацию конопли

03.08.20 13:41
Фото: пресс-служба Центрального отдела полиции
Фото: пресс-служба Центрального отдела полиции

На Донетчине полицейские совместно с пограничниками ликвидировали плантацию конопли. Более 23 тыс. кустов конопли были замаскированы на поле среди кукурузы неподалеку пос. Демьяновка в Мангушском районе области. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области.

«Посев ликвидирован. Отобранные образцы растений изъяты и направлены для проведения экспертного исследования. Полиция устанавливает владельца насаждений и причины по которым растение оказалась на поле», – сообщили в полиции.

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