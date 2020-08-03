Местные власти не смогут смягчать карантин, – Минздрав

Местные власти не могут смягчать карантинные ограничения, которые установлены комиссией по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) для определенного региона. Об этом сегодня, 3 августа, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает «Интерфакс-Украина».

«Полномочия по установлению этих ограничений есть только у комиссии ТЭБ и ЧС, которая определяет разный уровень опасности. Поэтому органы местной власти, согласно их полномочиям, установленным законом, могут только усиливать те или иные эпидограничения, но ни в коем случае не смягчать их», – сказал глава Минздрава.

Степанов подчеркнул, что «условия адаптивного карантина, которые действуют в Украине, позволяют найти максимальный баланс между работой и эпидбезопасностью».

«Мы четко говорим, в связи с ухудшением каких показателей устанавливается тот или иной уровень опасности. Тут нет никакой политики, есть только цифры», – сказал он.

Министр также отметил, что при переезде из региона красной зоны в другие регионы не нужно проходить тестирование. При этом он отметил, что в связи с остановкой работы общественного транспорта пересечение границ красной зоны возможно только на личном транспорте.

Напомним, с 1 августа в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина. В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы разделены на несколько зон: зеленую, желтую, оранжевую и красную по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.