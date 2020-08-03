За выходные энергетики вернули свет в 39 обесточенных из-за непогоды населенных пунктов на Донетчине

За время непогоды специалисты ДТЭК Донецкие электросети вернули свет жителям 39 населенных пунктов в Великоновоселковском, Марьинском, Селидовском, Бахмутском, Волновахском районах. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что восстановлено энергоснабжение 381 трансформаторной подстанции и распределительного пункта, 45 линий электропередач.

«Наши сотрудники только за воскресенье вернули свет жителям 7 населенных пунктов, пострадавших от непогоды. Продолжаем работать над заявками», – сообщил генеральный директор компании Алексей Дегтярев.

Штормовой ветер и грозовые ливни обрушились на Донетчину в пятницу вечером. Результатом непогоды стали повреждения энергетической инфраструктуры региона.

«Наибольшие повреждения были зафиксированы в Марьинском районе, где упавшие деревья повредили не только линии электропередач, но и опоры. Здесь еще продолжаются восстановительные работы в селах Новоукраинка и Богоявленка. Также сильно пострадали Великоновоселковский и Селидовский районы. В Марьинском и Великоновоселковском районах ветер достигал такой силы, что у ряда домов были сорваны крыши», – рассказали в пресс-службе и добавили, что энергетики работали круглосуточно, чтобы как можно скорее восстановить энергоснабжение.