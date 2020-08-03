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На Донетчине от COVID-19 выздоровели 122 медработника

03.08.20 14:49
Александр Педенко
Александр Педенко / Фото: youtube.com

В Донецкой области от коронавируса выздоровели 676 человек, в том числе – 122 медицинских работника и 38 детей. Об этом сегодня, 3 августа, рассказал начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

«По состоянию на сегодня в Донецкой области зарегистрированы 899 случаев COVID-19. Вчера на сайте было 898, сегодня мы получили информацию о том, что жительница Краматорска в частной лаборатории города Харькова сдавала анализ, и мы его сегодня получили. Тест еще за 31 июля, но он позитивный. Пациентка находится дома на самоизоляции и получает лечение», – рассказал Педенко.

Он также сообщил, что на сегодня 38 человек с COVID-19 находятся на стационарном лечении и 173 человека получают лечение амбулаторно. За все время пандемии 12 жителей Донецкой области умерли.

«Надеемся, сегодня будет большая выписка выздоровевших, поскольку лаборатории работали в выходные, и получены негативные образцы исследований у тех, кто болел», – добавил представитель облздрава.

Напомним, по данным Минздрава на утро 3 августа, за минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 990 человек.

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