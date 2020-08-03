На дорогу выбежал 4-летний мальчик: В «ДНР» сообщили о ДТП

В «ДНР» в период за 1-2 августа произошло 7 ДТП, в которых 7 человек получили травмы, и зарегистрированы 23 ДТП без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

2 августа в Советском районе Макеевки водитель автомобиля «ВАЗ-2106» совершил наезд на 4-летнего мальчика, который внезапно выбежал на проезжую часть. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход был травмирован.

Всего за выходные, как уверяют в «ДНР», выявлены 333 нарушения ПДД, среди которых 37 фактов управления транспортом в состоянии опьянения.