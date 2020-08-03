Политолог дал пессимистичный прогноз по Донбассу

Экс-президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук предложил разработать особую систему управления для неподконтрольных украинским властям территорий. Возможно ли создание каких-либо преференций для отдельных регионов, рассказал политолог Александр Антонюк в эфире телеканала «Украина 24».

«На данный момент каких-то видоизменений в стратегии работы наших представителей в ТКГ в лице Кравчука я не услышал. Я понимаю, что Леонид Макарович перманентно высказывает свои позиции, что он прощупывает, где можно найти какой-то компромисс. Важно помнить, что все, что будет принято в ТКГ или еще где-то, будет проходить через парламент. А это значит, что любое решение должно быть четко прописано и понятно парламенту, а соответственно, и обществу», – сказал эксперт.

Политолог рассказал, как в дальнейшем может развиваться ситуация с неподконтрольными территориями. По его словам, децентрализация в том виде, в котором она проходит сейчас, не устроит Россию и ОРДЛО.

«Я делаю свои допущения на основе того, чего хочет Российская Федерация, а она точно не хочет мира. Это можно проследить не только с позиции официальных лиц, а посмотреть, что и как подается в информационном пространстве как на территории России, так и на франшизовых телеканалах, которые работают на оккупированных территориях. Отсюда я понимаю, что просто децентрализация, как она сейчас происходит в соответствии с реформой в Украине, Российскую Федерацию и эти квазиреспублики не устраивает. Я прекрасно понимаю, что РФ будет пытаться продвинуть эти квазиреспублики в качестве институтов. На оккупированных территориях уже есть институции, так называемые парламенты и кабинеты министров. И я не думаю, что сейчас идет речь о том, что в России готовы эти институты ликвидировать и отдать оккупированные территории. Поэтому я допускаю, что мы скорее всего, в лучшем случае, будем вынуждены выйти на замороженный конфликт», – сказал он.