В горсовете Покровска обнаружили коронавирус

В Покровске (Донецкая обл.) у сотрудницы городского совета выявили коронавирус, в данное время обследуют контактных лиц. Как передает корреспондент «Донецких новостей», эту информацию подтвердил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко сегодня, 3 августа, на брифинге по ситуации с коронавирусом.

«Действительно, одна из заболевших, кому установлен диагноз 1 августа, является сотрудницей горсовета Покровска. Уже проведены опросы, где и с кем она могла контактировать. За это отвечает санитарно-эпидемиологическая служба. Они проводят эпидрасследование, они отправляют пациентов, которые близко контактировали, на больничный», – прокомментировал Педенко.

По его словам, санэпидслужба контролирует ход сбора образцов для ПЦР-исследований, которые будут собирать две мобильные бригады, имеющиеся в наличии в Покровске.

«В зависимости от загруженности лабораторий образцы будут исследоваться или в Славянске, или в Мариупольском филиале областного лабораторного центра», – уточнил Александр Педенко.

Как сообщает «DDK.DN.UA», в Покровске заболела бывшая заместитель городского головы Инна Телесова. В Красноармейской городской санитарно-эпидемиологической станции изданию подтвердили, что работница исполкома получила лабораторно подтвержденный позитивный результат на коронавирус. Инну Телесову решением сессии горсовета уволили с занимаемой должности 30 июля, бывшая чиновница ушла на больничный. Накануне, 27 июля, Инна Телесова присутствовала на рабочей встрече с главой Донецкой ОГА Павлом Кириленко. Кроме того, в зале находились руководители силовых структур, представители общественности и активисты.

Напомним, 23 июля Славянский городской голова Вадим Лях сообщил, что инфицирован коронавирусом COVID-19, позже он был госпитализирован с пневмонией. Часть контактных с заболевшим мэром работников городского совета проверили на коронавирус, результаты пока у всех отрицательные. 2 августа мэр Славянска прошел тестирование на наличие COVID-19, и тест показал отрицательный результат. Вадим Лях сообщил, что выздоровел от коронавируса.