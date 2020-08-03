До 5 лет тюрьмы: На Луганщине будут судить мужчину, который разрушил знак «Украина» у КПВВ «Станица Луганская»

На Луганщине будут судить 52-летнего мужчину, который разрушил знак «Украина» у КПВВ «Станица Луганская». Об этом сегодня, 3 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт в отношении жителя Станично-Луганского района по факту совершения хулиганских действий (ч. 3 ст. 296 УК Украины) направлен в суд.

«Досудебным расследованием установлено, что 6 июля 2020 года в вечернее время суток ранее судимый за хулиганство 52-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно разрушил знак "Украина", который расположен вблизи контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская"», – отметили в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, полиция установила человека, который разрушил знак «Украина» в прифронтовой Станице Луганской.