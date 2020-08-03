Самоизоляция или обсервация: В Донецкой ОГА разъяснили порядок пересечения КПВВ

Пересечение линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) происходит на общих основаниях, – на таких же, как и на других участках государственной границы Украины с другими странами. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 3 августа, сообщил директор департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой облгосадминистрации Игорь Бойко на брифинге в ДонОГА.

«Обязательно: или программа "Дій вдома" и самоизоляция, или, если нет возможности быть на самоизоляции с программой "Дій вдома", то это обсервация. Никаких изменений, дополнений к этой процедуре сейчас нет. Есть приказ командующего Операции Объединенных сил, который подтверждает именно такой порядок пересечения линии разграничения», – подчеркнул Бойко.

Он также сообщил, что на сегодня было запланировано пересечение граждан через КПВВ «Новотроицкое».

«То есть украинская власть позволяет работать КПВВ в полном объеме, как это было предусмотрено до введения каких-либо карантинных ограничений. Но мы все знаем, что так называемые подконтрольные Российской Федерации "ДНР" и "ЛНР", незаконные вооруженные формирования вводят свои правила, ограничивают такое пересечение, на свою территорию пропускают только людей, которые есть в определенных ими списках. Мы можем пропускать туда всех без исключения, и на подконтрольную территорию запускать всех без исключения с теми ограничениями, которые предусмотрены карантином», – сказал директор департамента.

Он отметил, что иногда происходит такая ситуация, что украинская сторона пропустила людей, но в «Л-ДНР» их не приняли и возвращают назад. Тогда эти люди или автоматически попадают на самоизоляцию, или остаются на территории рядом с КПВВ и ночуют в палатках ГСЧС, чтобы не оставаться в «серой буферной зоне».

Напомним, что ранее спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что с 1 августа отменяется обязательная самоизоляция для граждан, которые возвращаются на подконтрольную правительству Украины территорию с Крыма или неподконтрольного Донбасса. Однако согласно приказа командующего ООС, для пересекающих КПВВ карантин продолжает действовать. Также сохраняется требование по прибытию на подконтрольную территорию отправляться на 14-дневную самоизоляцию или обсервацию.