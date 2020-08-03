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Зеленский потребовал от правительства объяснить людям, как Украину делили на 4 зоны карантина

03.08.20 15:41
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал четкой коммуникации правительства касаемо условий адаптивного карантина, которые вступили в силу сегодня, 3 августа. Об этом глава государства сказал на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса в ответ на информацию правительства об эпидемической ситуации в Украине, сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, показатель заболеваемости вырос до 82,8 на 100 тыс. жителей, заполненность коек на Закарпатье составляет почти 69%, а в Киеве, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской областях и на Буковине – более 40%. Зеленский требует от правительства четкого объяснения людям, как происходит деление на четыре зоны и зачем нужен адаптивный карантин.

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