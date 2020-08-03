Будут судить заочно: «Беркутовцу» из НВФ «ДНР» грозит до 15 лет тюрьмы

Жителя Житомирщины, который участвовал в незаконном вооруженном формировании «ДНР» «Беркут», будут судить заочно. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«В ходе специального предварительного расследования установлено, что в период с 2017 года по 2019 год житель Коростышева Житомирской области, с позывным "Динозавр", проходил добровольную службу в составе так называемой 3-й отдельной мотострелковой бригады "Беркут" 1 армейского корпуса "народной милиции ДНР"», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, находясь в составе НВФ, злоумышленник участвовал в боевых действиях против ВСУ, а также совершал боевые дежурства на позициях указанной бригады.

В данное время досудебное расследование завершено. В отношении указанного участника НВФ в суд направлено обвинительное заключение по ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 260 УК Украины. По инкриминируемым статьям обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.