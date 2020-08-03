Сделал более 1000 «закладок»: В Мариуполе задержали наркоторговца (Фото)

В Мариуполе у местного жителя полицейские обнаружили 150 свертков-«закладок» с наркотическими и психотропными веществами. Мужчина признался в намерении сбыть наркотики. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Свертки с психоактивным веществом PVP, амфетамином и курительной смесью парень собирался сбыть путем «закладок». Он признался правоохранителям, что занимается этим недавно, но уже успел сделать более 1000 «закладок» в разных районах города. Еще одна «профессиональная» обязанность реализатора – рисование на стенах зданий и сооружений рекламных «тегов» для привлечения интереса наркозависимых покупателей.

По факту противоправных действий (ч. 1 ст. 307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса Украины) открыто уголовное производство. Злоумышленнику грозит до 8-ми лет лишения свободы.

«Сейчас полицейские проводят дальнейшие следственные действия с целью установления его причастности к сбыту наркотических средств и психотропных веществ с использованием сети интернет», – резюмировали в полиции.