На реабилитацию в «Синевир» везут медведей, конфискованных из частного зоопарка на Донетчине

В Национальный природный парк «Синевир» на Закарпатье привезут на реабилитацию еще двух медведей, которых содержали в ненадлежащих условиях в Покровске (Донецкая обл.). Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

Животных конфисковали из частного зоопарка под названием «Парк Покровского периода». Они будут в Закарпатье уже 11 августа.

«Всего спасли 11 медведей и 6 львов. Их расселили по Украине, и вот два новых жителя едут в "Реабилитационный центр для бурых медведей" в Синевир», – сообщил Глагола.

По его словам, на перевозку денег не было, но подключились волонтеры и написали письмо в Закарпатскую ОГА. В данное время финансирование подтвердили.

«Поэтому 11 августа можно встречать двух новых жителей, которые пройдут реабилитацию в центре на Закарпатье, где будут десятки гектаров для прогулок и вкусная кухня», – заключил Виталий Глагола.

Напомним, в Покровске многодетная семья Игоря Падалко (воспитывала 14 детей – своих и приемных) создала приют для животных, большинство из которых – бывшие артисты цирка. Здесь находилось более 100 зверей и птиц (в том числе медведи, львы, лошади, обезьяны и др.).

В декабре 2018 года Государственная экологическая инспекция в Донецкой области провела проверку зоопарка и зафиксировала «много нарушений условий содержания диких животных в неволе», «ответственное лицо Падалко И. Н. инспекцией привлечен к административной ответственности по ст. 89 ч. 2 Кодекса Украины об административных правонарушениях на сумму 6 800 грн с конфискацией животных». В свою очередь, Игорь Падалко заявил о травле его семьи и животных.

Губернатор Донецкой области сообщил, что на период приведения зверинца в соответствии с нормами, хищные животные (медведи и львы) будут временно переданы в Киевский зоопарк, затем животные вернутся в Покровск. В итоге Игорю Падалко были предложены на выбор 4 приюта, он выбрал Васильевский реабилитационный центр в Запорожской области, куда были привезены 10 хищников (6 медведей и 4 льва). В январе в реабилитационном центре от истощения умер лев, который вместе с иными хищниками был временно передан сюда из покровского приюта.