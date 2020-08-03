Разборки, киллеры, подставы: «Меняла» из Бахмута рассказал об особенностях рынка обмена валют

Сейчас в Бахмуте (Донецкая обл.) работает около десяти официальных обменных пунктов. Прежних валютных «менял», крутящихся у универмага, уже не найдешь. Об этом рассказал Олег (имя изменено), который давно занимается обменом валют в Бахмуте, передают «Свои.city».

Он вспоминает, что раньше валютные предприниматели работали нелегально, платили правоохранителям – те их не трогали. «А когда в универмаге решили открыть легальный обменный пункт – нас сразу и разогнали. Если вполне официально работают такие пункты – зачем тогда пользоваться услугами нелегальных менял? Так этот так называемый бизнес и сошел на нет. Сейчас в городе работает около десяти обменных пунктов. И прежних менял, крутящихся у универмага, уже не найдешь. Хотя в других городах они еще есть», – говорит предприниматель.

В июне в Бахмуте обсуждали резонансное преступление. Злоумышленник за 140 тысяч долларов заказал убийство бизнесмена, занимающегося обменом валют. Чтобы задержать заказчика, сотрудники СБУ инсценировали убийство. Операция прошла удачно, сейчас данное уголовное производство расследуют в полиции Краматорска. 16 июня подозреваемого заключили на 60 дней под стражу без права выйти под залог.

По информации Олега, жертвой киллера чуть не стал «меняла» по имени Владимир и прозвищу «Перец». Этого мужчину часто видели на центральном рынке. Все обменщики каждый месяц приносили ему «мзду», которую он отдавал для крышевания.

«Признаться, названные в официальной информации суммы в сотнях долларов никак не вяжутся с реальностью. Поэтому и взяли нас большие сомнения. А может это ошибка? Заплатить 140 тысяч долларов за убийство менялы маленького городка – это бред. За такую сумму можно было и президента заказать. Да и ни у кого из нас нет дома таких сумм. Это я вам точно говорю. Хотите знать мое мнение? Я уверен, что "Перца" подставили, разыграв весь этот спектакль», – делится Олег.

Он отмечает, что валютные «менялы» часто подвергались прессингу со стороны разных структур – как самих правоохранителей, так и бандитов.

«Одному приятелю еще довоенных действий горловские "менты" предложили заниматься паленой водкой, а потом подставили его и потребовали денег. Или же, к примеру, находят человека, говорят, мол, у одного менялы дома денег чуть ли не полмиллиона. Почему бы его не раскрутить на бабки? Устраивают спектакль, спасают предпринимателя, который до конца жизни будет благодарен за "второе рождение". И не только на словах. Вот у меня, к примеру, СБУ изымали все имеющиеся деньги. Вместе с работниками прокуратуры устраивали дома обыск по сфабрикованному делу. И лишь через суд мне удалось вернуть собственные средства», – поясняет Олег.

В 2014 году Бахмут несколько месяцев находился под контролем «ДНР», члены незаконных вооруженных формирований «прессовали» и «менял». «На рынке обменом валют занималась одна дама, которая составляла списки "коллег". Напротив моей фамилии было написано, что, мол, этот плевать на всех хотел. Вот новый "комендант" города и вызвал меня на беседу. Материться и орать начал еще в телефонном разговоре. При личной встрече я заявил, что уже не работаю. "Комендант" же настойчиво требовал помочь "республике". Я предусмотрительно взял с собой кофе, лимон, пакет сахара и тысячу гривен. Все это отдал "на развитие республики", после чего меня оставили в покое. Без угроз не обошлось. Комендант заявил, что если меня увидят на рынке более 15 минут, то будут судить по законам военного времени. И, если что, закопают», – вспоминает предприниматель.

«Конфликтов по поводу, где кому стоять, не было. Но проблемы между собой были. Дама, которая собирала списки менял и предоставляла новому "руководству" города, обратилась ко мне с просьбой занять 7000 долларов, мол, клиент хочет купить. Получив деньги, исчезла. Потом появилась вновь, заявив, что ее вместе с деньгами взяли "менты". Требуется 5000 долларов, чтобы замять дело. Было ясно, что это развод. Вскоре выяснилось, что мошенница взяла деньги не только у меня и укатила в Москву. Теперь скрывается там», – продолжил он.

В жизни «обменщиков» не редки и «разборки», и нападения на конкурентов. «А как же без этого. Как-то раз пожилой коллега шел домой. Неизвестные сзади воткнули в него шприц с жидкостью, которую вводят быкам. Тот в глубокий сон и погрузился. Под руки мужчину потащили в детский сад, обыскали и, ничего не найдя, удалились. Бедолагу забрали родные. У другого менялы в подъезде двое неизвестных забрали деньги, предварительно пристегнув его наручниками к перилам», – длится Олег.

«Был случай и на рынке. К одному из наших аферисты пришли менять деньги – им было необходимо 8 тысяч долларов. Столько у менялы не оказалось, и он побежал просить у приятелей. Удалось насобирать 5 тысяч. Меняла сел в старенький "Москвич"-пирожок, на котором приехали мошенники. Те, забрав деньги, попросили подождать. Больше он их не видел. А цена покинутого "пирожка" была долларов 500. Так что разного рода опасности подстерегали нашего брата на каждом шагу», – вспоминает он.

Переживший четыре обыска, не раз «кинутый» на деньги Олег сейчас работает официально и старается не конфликтовать с правоохранителями. Иначе подставят, разыграют, добавят проблем – уверен он.