На Луганщине орудуют мошенники, которые обманывают пенсионеров

В Луганской области активизировались мошенники, которые обманным путем забирают деньги у стариков. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает отдел коммуникаций полиции Луганской области.

В полицию области обратились двое мужчин пожилого возраста, которые рассказали правоохранителям, что недавно стали жертвами аферистов и потеряли значительные суммы денег.

«Мошенники действуют по схеме – на улицах предлагают пожилым людям различные виды товаров по высоким ценам. В ходе беседы "торговцы" убеждают граждан согласиться на покупку ненужного им и забирают последние деньги покупателей, даже если их недостаточно для покупки по указанной цене», – говорится в сообщении.

В данное время полицейские Луганщины проводят оперативно-розыскные мероприятия с целью установления личностей мошенников, которые обманули двух пенсионеров на сумму более 50 тыс. грн.