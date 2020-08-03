С коврами от тещи: В Мариуполе исторический двор превратили в арт-пространство DVIR (Фото)

В Мариуполе появилось новое арт-пространство DVIR, созданное во внутреннем дворике Дворца культуры «Молодежный». Совсем скоро ДК станет мультидисциплинарным центром современного искусства «Отель "Континенталь"». Платформа DVIR, как часть центра, ориентирована на увлеченных разными направлениями арт-модерна, передает «Приазовский рабочий».

«Двор – уличный формат, который позволяет собирать вместе более десяти человек», – поясняет соавтор идеи, начальник отдела проектов культуры Департамента культурно-общественного развития горсовета Никита Ковалев.

На базе DVIR по средам показывают фильмы, по четвергам – проводят нетворкинг: местные группы играют живую музыку, молодежь танцует, общается, народный театр «Театромания» представляет оригинальные постановки.

DVIR будет интересен всем, кто увлекается современным искусством. Нетворкинги проводят, чтобы дать возможность творческим людям завести знакомства и, возможно, объединиться для реализации необычного проекта. «Например, кто-то ищет ударника в группу – именно здесь он его может встретить, или есть диджеи, которые хотят поработать с театральным материалом, – у них есть возможность познакомиться с нужными им людьми и обсудить детали именно у нас во дворе. Хочется, чтобы центр стал платформой, где аккумулируются идеи и мысли творческих людей и реализуются крутые проекты. А муниципалитет будет оказывать им в этом поддержку», – поясняет Ковалев.

Дизайн пространства нельзя отнести к какому-то единому стилю. Здесь есть ряды зрительских кресел, балкончики, комфортная лаунж-зона с бескаркасными креслами-пуфами.

«Отель "Континенталь" – памятник архитектуры. Его двор сам по себе уникален. Разноуровневая кирпичная кладка стен не оставляет равнодушным никого. Мы решили сделать его более уютным. Все делали из подручных средств. Идея со старыми зрительскими креслами была не нова. "Театромания" не первый год проводит спектакли в таком формате. Кресла-мешки нам дали во дворце культуры, ковры я привез от тещи. В общем, из вещей, которые никому не нужны, а выбросить жалко, мы создали концептуальное пространство», – продолжает Никита Ковалев.

Во дворик может зайти любой: выпить кофе, послушать музыку, посмотреть на арт-объекты, созданные из подручных материалов. Правда, кофейни нет, напиток стоит взять с собой.

Само посещение двора бесплатно, как и совместные просмотры кино. Сейчас организаторы запускают серию кинопоказов от своих новых друзей из «Артхаус Трафик».

А вот вечеринки-нетворкинги платны, стоимость участия минимальна, средства направляют на развитие пространства. Спектакли «Театромании» также идут за символическую плату.