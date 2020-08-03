В Минобороны отреагировали на заявления РФ о поставках оружия на неподконтрольный Донбасс

В России раздаются политические заявления относительно поставок оружия на Донбасс в случае получения Украиной военной помощи от США. Однако РФ уже седьмой год подряд ведет войну против Украины. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Украины, опубликованном сегодня, 3 августа.

«Количество вооружения и военной техники на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей известно: танков – 480 единиц; боевых бронированных машин – более 900 единиц; пушек и гаубиц – около 450 единиц; минометов – около 300 единиц; реактивных систем залпового огня – около 210; средств противовоздушной обороны – около 700; противотанковых средств – около 450», – говорится в заявлении.

Как подчеркивают в Минобороны, российское вооружение было завезено в Украину через неподконтрольный участок границы нашего государства.

«С начала агрессии указанное вооружение и боевая техника используются не только против военнослужащих ВС Украины и других военных формирований, но и против мирного населения Донбасса. Поэтому, если Россия хочет увеличить поставки оружия, то это свидетельствует о прямой вооруженной агрессии и поддержке террористической деятельности на уровне государства», – отмечается в заявлении.

В Минобороны добавили, что Украина, согласно международным договорам, получает техническую помощь от государств-партнеров. И нынешняя ситуация с военной помощью США – не исключение.

Напомним, ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что если в США примут закон о выделении 300 млн долл. в год на военную помощь Украине, Россия может пойти на официальные поставки оружия в «Л-ДНР».