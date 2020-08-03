СЭЗ в «серой зоне» Донбасса: Торговцы из «Л-ДНР» должны иметь украинскую регистрацию

Предприниматели из «Л-ДНР», которые захотят работать в экономических зонах на Донбассе, должны будут зарегистрироваться на подконтрольной Украине территории. Об этом в эфире «Громадського радіо» заявил представитель Луганщины в Трехсторонней контактной группе Вадим Горан.

Речь идет о проекте трансграничной торговли – размещение элементов торговли с украинской стороны и со стороны «Л-ДНР». «"Трансграничный бизнес" – это условно, потому что есть линия разграничения. У нас нет границы, но есть линия разграничения, есть Луганская область, разделенная этой линией и войной», – отметил представитель Луганщины в ТКГ.

По словам Горана, сейчас рассматривается 3 локации в Луганской области – Станица Луганская, Счастье и Золотое. «Чтобы люди, которые приезжают с неподконтрольных территорий могли покупать товары украинского производства, а когда они будут покупать наши товары, качество которых значительно выше, чем у товаров российского производства, – это будет элемент экономической пропаганды Украины», – считает он.

Также обсуждается развитие свободных экономических зон (СЭЗ) в этих локациях вблизи линии разграничения. «Это предполагает определенную территорию, на которой будет размещаться производство, технопарки, определенные учебные центры, так как без образовательных проектов какое-либо производство остановится», – говорит Горан.

По его словам, такой проект поможет вернуть в украинское законодательное поле предпринимателей с неподконтрольных территорий.

«Только украинская регистрация позволит работать предпринимателю из неподконтрольных территорий в этих экономических зонах. Регистрация, уплата налогов, сборов, предусмотренных нашим законодательством, – это условия развития экономических зон», – акцентировал представитель Луганщины в ТКГ.

При этом Горан подчеркнул, что в данных проектах не никакой «зрады»: «Нет никаких переговоров с "властью" "ЛНР" и "ДНР" мы не ведем. Сейчас будут открываться КПВВ дополнительно на Луганщине – в Счастье и Золотом. В Донецкой области был опыт, когда на территории КПВВ размещали торговлю. Тогда все равно стреляли, поэтому этот проект не состоялся. Сейчас мы видим, что если будет выполняться одно из условий миротворческого процесса – прекращение огня и будет элемент безопасности, то к этим проектам возможно вернуться».

«Мир сейчас входит в глубокую стадию кризиса, когда каждый будет бороться за себя, вряд ли кто-то будет много помогать Украине. Соответственно, мы должны идти путями, которые позволят Донбассу быть экономически самостоятельным, находить внутренние резервы, которые будут позволять восстановить экономику», – заключил он.

Как сообщалось ранее, на линии разграничения хотят реализовать проект «Развитие свободных экономических зон в Луганской области». Идея уже поддержана главой Луганской облгосадминистрации Сергеем Гайдаем.