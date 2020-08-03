На Донбассе седьмой день без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь, – СНБО

Режим прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля 2020 года выполняется, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера. Об этом свидетельствуют данные Главного ситуационнного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«В отличие от предыдущих "рождественского", "хлебного", "школьного" и многих других объявленных прекращений огня, которые насчитывали несколько дней, сегодня продолжается уже седьмой день перемирия без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь», – говорится в сообщении СНБО.

Как отмечается, сбор, накопление и обработку информации о ситуации в зоне Операции Объединенных сил обеспечивает программно-аппаратный комплекс СОТА, что позволяет проводить комплексный анализ для подготовки и принятия решений в сфере национальной безопасности и обороны.

«Так, по данным СОТА, до объявления перемирия ежедневные обстрелы достигали 16–18, подавляющее большинство из них велось прицельно с применением тяжелого вооружения – артиллерии, минометов, противотанковых ракетных комплексов, а также беспилотных летательных аппаратов и снайперского оружия. Еженедельные потери военнослужащих Вооруженных Сил Украины были 2–3 погибших и 6–8 раненых. Аналогичные потери несли и оккупационные группировки», – уточнили в СНБО.

«Надеемся, что прекращение огня станет существенным шагом к окончанию войны и возвращению наших территорий», – отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя соблюдение режима прекращения огня на Донбассе.

Он также добавил, что «любым попыткам дискредитации мирных инициатив, включая провокации на линии соприкосновения, будет дан жесткий отпор».

Как сообщалось ранее, СММ ОБСЕ с 27 июля зафиксировала 225 раз нарушений режима прекращения огня.