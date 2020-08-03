Мы год или больше будем жить с коронавирусом, – экс-замминистра МОЗ

Украинцам нужно смириться с тем, что стране год или больше придется жить с коронавирусом. Об этом заявил экс-замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк, передает «Громадське радіо».

По уровню эпидемической опасности распространения COVID-19 Украину разделили на 4 зоны: красную, оранжевую, желтую и зеленую. 8 областей не попали в наиболее безопасную «зеленую» зону.

«В каждой стране есть свой способ разделения на зоны. В каждой стране своя специфика борьбы со вспышками, все выбирают тот вариант, который позволит как-то контролировать ситуацию. Наша модель сейчас сложнее и более точная, так как рассматривает не только область в целом, как это было в мае, а и отдельные районы, отдельные города», – поясняет Ковтонюк.

По его словам, сейчас в Украине очень изменился характер развития вспышки коронавируса. «Если в марте мы реагировали на приход коронавируса в неподготовленную страну и боялись неконтролируемого развития, то сейчас мы видим замедленный ход этой вспышки. Соответственно, смотреть нужно на тенденции, которые более длительные – что происходит последние 2 недели, последние 3 недели. Я постоянно наблюдаю за такими индикаторами, и в зоне тревоги оказываются совсем другие регионы, чем те, которые сейчас были признаны "красными" зонами», – говорит эксперт.

По мнению Ковтонюка, нынешние зоны тревоги – в Ивано-Франковской области и Киеве. «Сегодня более или менее развернутая система общественного здоровья, хотя она и далека от совершенства. Мы должны оценивать ее способности держать это под контролем. Давайте привыкнем, что мы год или больше будем жить с коронавирусом. Мы не сможем закрываться-открываться, нужно принимать решение на более серьезных основаниях, оценив свою систему общественного здоровья», – заключил он.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 3 августа в Украине COVID-19 заболели 73 158 человек (39 876 пациентов – выздоровели, 1 738 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 898 случаев коронавируса (выздоровели – 676 пациентов, летальных случаев – 12), Луганской области – 129 случаев (выздоровели – 103 пациентов, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 1 785 заразившихся (выздоровели – 836 человек, летальных случаев – 106). В «ЛНР» – 614 заразившихся (выздоровели – 586 человек, летальных случаев – 15).